Уральские бизнесмены помогли семье из Екатеринбурга купить самое дорогое в мире лекарство для двухлетнего малыша со СМА

Учредители Фонда святой Екатерины закрыли сбор средств на покупку самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» для двухлетнего Кости Каткова, у которого три месяца назад диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА). Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины, бизнесмены Игорь Алтушкин, Андрей Козицын, Андрей Симановский и Ян Центер перевели родителям мальчика недостающие 90 млн рублей.

До этого 31 млн рублей на лекарство для ребёнка удалось собрать родителям мальчика и Фонду Ройзмана (бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана).

Отец Кости — сотрудник МЧС, начальник караула пожарно-спасательной части МЧС России в Лесном. В Фонд святой Екатерины за помощью обратился начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, рассказал директор фонда Александр Андреев. Препарат для ребёнка скоро привезут в Екатеринбург.

В июне 2021 года учредители Фонда святой Екатерины помогли купить лекарство Саше Лабутину, который также страдал от СМА. Кроме того, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин ранее полностью оплатил лечение десятилетнему Серёже Фетисову, сбор средств на лечение которого в свой день рождения объявил бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Сейчас Фонд Ройзмана продолжает сбор средств ещё одному мальчику со СМА — трёхлетнему Марку Угрехелидзе. Малышу нужен самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», один укол которого по сегодняшнему курсу стоит 163 млн рублей. По данным сайта Фонда Ройзмана, для Марка собрано 24,8 млн рублей.