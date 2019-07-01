«Уральские авиалинии» предлагают пассажирам лететь вместо Батуми на Колыму

Пассажирам «Уральских авиалиний» предложили не сдавать билеты в грузинский Батуми, а обменять их на перелёт до Магадана. В своём сообщении на Facebook представители авиаперевозчика уточняют, что от пассажиров не потребуется никаких доплат.

Клиентам «Уральских авиалиний», которые приобрели билеты до санкций на сайте перевозчика, предлагаются различные варианты спасения отпуска — билеты можно сдать или обменять на перелёты по другим направлениям.

В случае возврата деньги будут перечислены клиентам в порядке очереди. А для того, чтобы обменять билет на другой рейс, пассажирам нужно обратиться в call-центр либо связаться с представителями перевозчика через форму на сайте или в мобильном приложении.

«Обмен билетов в Батуми на рейсы в Магадан — это лишь пример. Наши пассажиры могут выбрать любое направление», — рассказала URA.ru пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Напомним, с 8 июля в связи с указом президента будет закрыто авиасообщение между Россией и Грузией. Причиной стали массовые антироссийские протесты, прошедшие в Тбилиси.