«Уральские авиалинии» отменили восемь рейсов из Кольцово в Москву

«Уральские авиалинии» отменили четыре рейса из Екатеринбурга в Москву и четыре — из Москвы в Кольцово, назначенные на 23 и 24 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Изменения связаны с оптимизацией расписания, вызванной падением пассажиропотока.

«Загрузка рейсов в Москву сегодня низкая. Пассажиры были предупреждены заранее и пересажены на другие рейсы», — сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, 23 и 24 марта не состоятся рейсы U6-272, U6-1, U6-268, U6-270 на вылет, сегодня не прибудут рейсы U6-265, U6-273, U6-269 и U6-2, на завтра рейсы U6-265 и U6-273 также отменены.

«Эти рейсы вернутся, они не выпали из расписания. Мы пассажиров объединили только сегодня. Как будет дальше — покажет время», — пояснили в авиакомпании.

Также 23 марта отменили перелёты из Кольцово в Анталью, Нур-Султан и Нячанг — это связано с ограничениями Росавиации, ведомство 23 марта приостановило перелёты за границу, за исключением рейсов из Москвы, из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции. Большинство заболевших находятся в Москве. В Свердловской области подтверждены девять случаев заражения.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».