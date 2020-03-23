В России за сутки коронавирус обнаружили ещё у 71 человека

За сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили ещё у 71 человека, сообщил РИА Новости премьер-министр Михаил Мишустин. Общее число заболевших составляет 438 человек.

В оперативном штабе по коронавирусу подчеркнули, что все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве.

По словам главы правительства, в России сложилась не такая острая ситуация по коронавирусу, как в остальном мире. Российское правительство с 23 марта приостановило полёты во все страны, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств и чартеров для вывоза российских граждан. Также вплоть до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну. На территории всей России действует режим повышенной готовности. Все принятые меры позволили стране выиграть время, заявил Мишустин.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».