«Уральская водная компания» планирует заключить концессии кроме Нижнего Тагила ещё в восьми городах на 90 млрд рублей

Российско-венгерское предприятие «Уральская водная компания», помимо уже составленной концессии в Нижнем Тагиле на 12,4 млрд рублей, планирует получить ещё восемь аналогичных проектов в разных муниципалитетах Урала и Югры. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на внутренний документ УВК. Согласно плану программы, компания в срок до 2033 года готова инвестировать 27,5 млрд рублей в западную станцию подготовки питьевой воды и южные очистные сооружения в Екатеринбурге. Также компания рассчитывает получить в концессию стоимостью 2,7 млрд рублей до 2018 года станцию водоподготовки и сети Ревды.

«В Ханты-Мансийском автономном округе УВК готовит инвестпроекты на сумму 1,78 млрд рублей. Самый дорогой из них — модернизация сооружений очистки сточных вод в Урале по концессии на 850 млн рублей. Сделать всё это “УВК” готова за пять лет, с 2018 до 2023 года. В Челябинской области в модернизацию станции подготовки питьевой воды “Сосновская” на Шершневском водохранилище и очистных сооружений канализации хозяйственно-бытовых сточных вод Челябинска венгерская сторона, как уже сообщалось ранее, готова вложить 30 млрд рублей, срок выполнения работ — 2018–2033 годы. Модернизировать очистные сооружения Златоуста и Миасса венгры готовы в 2018–2028 годах, потратив на эти цели 3,3 и 3,1 млрд рублей соответственно», — пишет издание.

Напомним, накануне стало известно, что АО «Уральская водная компания» и её венгерские партнёры обратились в Российско-Венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству с просьбой вынести в правительство РФ вопрос о признании УВК единственным исполнителем по проекту модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле. На такие меры УВК пошла после того, как к борьбе за концессию подключились структуры «РКС» Виктора Вексельберга, «Росводоканал» («Альфа-групп» Михаила Фридмана) и тюменские олигархи Бобров и Биков (в виде дочернего предприятия АО «Облкоммунэнерго»). Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения, хотя создание и реализацию проекта по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища летом прошлого года инициировала именно УВК.