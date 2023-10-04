Уральская транспортная прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности директора филиала ОАО «РЖД» в Нижнем Тагиле за допуск на работу сотрудников без медицинских осмотров

В деятельности Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений (филиал ОАО «РЖД») найдены нарушения при исполнении трудового законодательства. Проверка Нижнетагильской транспортной прокуратурой выявила, что компания допускала сотрудников на работу без прохождения обязательных периодических медицинских осмотров. А несколько электромонтёров работали без справки о прохождении психиатра.

Транспортным прокурором директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения были устранены.

«По постановлению транспортного прокурора лицо предприятия привлечено к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований (ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ)» ー сообщает официальный телеграмм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На данный момент Уральская транспортная прокуратура продолжает проверки в отношении структурных подразделений ОАО «РЖД».