Уральская путешественница завершила одиночный поход в Висимском заповеднике, не дойдя 75 км до Нижнего Тагила, который должен был стать конечной точкой маршрута

Путешественница из Миасса, блогер, журналист и многодетная мама Оксана Лыткина завершила свой одиночный поход по Большой Уральской тропе немного раньше, чем планировала, не дойдя 75 км до Нижнего Тагила, который должен был стать конечной точкой пути. Журналистка АН «Между строк» пообщалась с Оксаной и узнала, почему опытная походница, прошедшая Ликийскую тропу в Турции, не дошла до конца намеченного ей самой маршрута.



Мариинск, Свердловская область



Как рассказывает Оксана, после Верхнего Уфалея она упала, сильно ушиблась, после чего проходить каждый день более 20 км стало тяжело.

«Дело в том, что, когда мы с организаторами Большой Уральской тропы рассматривали трек маршрута, у них был промаркированный этап от точки "Национальный парк "Зюраткуль" до точки "Гора Белая". У меня был рассчитан маршрут на 500 км. Но, к сожалению, из-за падения и простуды мне пришлось финишировать немного раньше», — комментирует ситуацию путешественница.

Когда Оксана преодолела более двух третей пути, у неё поднялась температура до 39 градусов. Пришлось остановиться и сделать передышку на один день, чтобы поправить здоровье. Тогда она решила завершить маршрут не в Нижнем Тагиле, как планировала, а раньше — в Висимском заповеднике.

«После больничного дня я шла через скалы Петра Гронского с температурой уже 37 градусов. Ела много сладкого, чтобы силы появились. Выбора не было, нужно было продолжать идти. Потом, конечно, стало легче, но вернулась домой я простывшая», — делится впечатлениями блогер.



Скалы Петра Гронского



На 23-й день своего путешествия туристка совместно с организаторами Большой Уральской тропы установила нулевой километр с её символикой в Висимском заповеднике. Отсюда, а не из Челябинской области будет начинаться маршрут.

Оксана вспоминает рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка про восхождение на гору Иремель в Челябинской области.

«Вот так интересно закольцевалась история. Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк восходил на гору, откуда начался мой маршрут, а я финишировала недалеко от Висима — места, где он родился», — рассказывает она.

Висимский заповедник произвёл на путешественницу сильное впечатление красотой своей природы, и в следующем году Оксана планирует отправиться сюда в поход ещё раз, но уже с детьми.

Завершив экстремальный поход, туристка поехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с представителями СМИ, а после села в поезд до родного Челябинска, где её встретила семья. Все вместе они отправились обратно в Миасс.

«Ровно в 00:00 7 октября, в свой день рождения, я ступила на родную землю», — делится путешественница.

Озеро Таватуй

«Средний Урал более доступен для семейного туризма. Лучше всего начать путешествовать именно с него и идти в сторону Южного Урала, где горы выше, в среднем около 1000 метров. И испытаний побольше», — отмечает Оксана.



Лабаз — кладовая Бажова, встреча с лосем



На вопрос о возможной встрече с дикими зверями туристка отвечает, что была твёрдо уверена, что ничего плохого не произойдёт. Но на всякий случай девушка брала с собой специальные отпугивающие средства — световые сигнальные пушки. Также в дороге она свистела, что должно отпугивать зверей.

Напомним, ранее мы писали об удивительном эксперименте уральской путешественницы. 44-летняя жительница Миасса Оксана Лыткина отправилась в одиночный поход, чтобы пешком преодолеть расстояние около 500 км по дикой тайге.