После 100 км пути по дикой тайге встретила любителей бардовской песни. Путешественница из Миасса, идущая из Сатки в Нижний Тагил, преодолела почти половину маршрута 

Путешественница из Миасса Оксана Лыткина, идущая в одиночку через тайгу из Сатки (Челябинская область) в Нижний Тагил, прошла уже более 200 километров по «Большой Уральской тропе». Каждый день Оксана публикует в своих соцсетях отчёт о путешествии.

Сейчас туристка прошла город Кыштым на территории Челябинской области. План похода девушка не изменила и продолжает двигаться по намеченному маршруту. Оксана рассказывает, что, выйдя на тропу, она начала свистеть, подавая сигналы диким зверям. Это необходимо для того, чтобы звери знали о присутствии человека и обходили его стороной.

«В районе кордона Киалим пересекла одноимённую реку в сторону Юрмы. Ещё два раза пересекла реку Киалим. Река широкая, течение сильное. Поднялась на Чёртов палец, осталась на ночёвку. За день не встретила никого, только следы лап диких животных, отпечатанные в грязи», — рассказывает в своём блоге «Яндекс Дзен» Оксана Лыткина.

После 100 км пути девушка неожиданно увидела в лесу лагерь любителей бардовской песни, которые собрались на традиционный неформальный слёт. Она поставила палатку неподалёку от лагеря бардов (по её словам, это были только мужчины) и присоединилась к их компании, пела песни и грелась у костра.

Ранее мы писали об удивительном эксперименте уральской путешественницы. 44-летняя жительница Миасса Оксана Лыткина вышла в одиночный поход и будет идти пешком 500 километров по тайге до Нижнего Тагила.