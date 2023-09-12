Путешественница из Миасса в одиночку пройдёт 500 километров по тайге до Нижнего Тагила

44-летняя жительница Миасса Оксана Лыткина в одиночку пройдёт пешком 500 километров по тайге до Нижнего Тагила. Отправной точкой туристки станет заповедная зона Зюраткуль вблизи города Сатка Челябинской области. Маршрут пройдёт через Уреньги, дальше женщина выйдет через Златоуст по «Большой Уральской тропе». В маршрут заложены опорные города: Карабаш, Слюдорудник, Мариинск, Дегтярск, Ревда, Новоуральск и Нижний Тагил, где у путешественницы будет остановка.

«Я хочу привлечь внимание к проекту “Большая Уральская тропа”, показать, что маршрут реален, его можно проходить, он интересен. Для любителей путешествовать это возможность не останавливаться только на Таганае, а попробовать длительные направления. Сейчас большие маршруты в России строятся, и в скором времени они будут востребованы. Просто сейчас нет практики, и я своим примером хочу показать, что всё это реально», — рассказала АН «Между строк» Оксана.

В целях безопасности поход Оксаны будет курировать коллега. С помощью портативного спутникового трекерного коммуникатора с безлимитной связью будет обеспечен доступ к геолокации и отправке сообщений. От диких животных туристка будет иметь при себе свисток, хорошие песни, ракетницу с шумовым и цветовым сигналом, петарды и газовый баллончик. Если всё пойдёт по плану, то маршрут Оксана планирует завершить в Нижнем Тагиле 6 октября.

«Я иду с палаткой, но на пути будут кемпинги, в которых я также планирую останавливаться. Для подзарядки у меня солнечная панель и два пауэрбанка. Общий вес рюкзака — порядка 12–15 килограммов», — поясняет путешественница.

Оксана Лыткина является общественным представителем АСИ по туризму в Челябинской области, а также журналисткой и режиссёром.