Уральская биатлонистка Анна Миленина стала семикратной Паралимпийской чемпионкой

Россиянка Анна Миленина завоевала очередное золото Паралимпиады, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) в классе "стоя"на Играх-2018 в Пхенчхане, пишет «Интерфакс».

Она преодолела дистанцию за 38 минут 56,8 секундыс двумя промахами на четырёх огневых рубежах.Второе место заняла ещё одна представительница России, Екатерина Румянцева (39 минут 0,6 секунды), на счету которой также два неточных выстрела.Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак (41 минута 20,7 секунды), не промахнувшаяся ни разу.

Таким образом, Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой.

Ранее Миленина одержала победу в лыжном спринте в классическом стиле в категории «стоя». Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды. На Паралимпиаде в Пхёнчхане она также завоевала три серебряные награды. Всего на её счету пять наград высшего достоинства в лыжных гонках и две – в биатлоне.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова.

Напомним, ранее на Паралимпиаде блестяще выступила тагильская лыжница Михалина Лысова: 10 марта она победила в гонке на шесть километров для спортсменов с нарушением зрения, девушка выступала со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Лысова преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр. 14 марта Михалина завоевала серебро Паралимпиады в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне по решению МПК выступают под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией Паралимпийского комитета России, которая произошла после обвинения в нарушении антидопинговых правил.