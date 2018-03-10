Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала золото на Играх в Пхёнчхане 

Тагильская биатлонистка Михалина Лысова победила в гонке на шесть километров для спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхёнчхане, сообщает телеканал RT. Девушка выступала со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр. Второй финишировала украинка Оксана Шишкова, третьей — представительница Белоруссии Светлана Сахоненко.

Ранее в Пхёнчхане серебряную медаль завоевала другая уральская биатлонистка Анна Миленина, она заняла второе место в гонке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото досталось россиянке Екатерине Румянцевой.

Паралимпийские игры открылись накануне и продлятся до 18 марта. Соревнования пройдут в шести видах спорта. Организаторы разыграют 80 комплектов медалей. В стартах примут участие более 30 человек из России.

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом. Это связано с допинговым скандалом, из-за которого Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал комитет РФ.