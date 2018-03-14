Тагильчанка Михалина Лысова завоевала второе серебро на Играх в Пхёнчхане

Тагильская спортсменка Михалина Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменок с нарушением зрения. Выступая со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым, она уступила 14,1 секунды белоруске Светлане Сахоненко. Последняя преодолела дистанцию за 4 минуты 29,9 сек​​уды и взяла золото Игр. Бронза досталась украинке Оксане Шишковой (плюс 15,7 секунды), пишет РИА Новости. Ранее Михалина Лысова завоевала на Играх в Пхёнчхане три медали — золотую (в гонке на 6 км), серебряную (в гонке на 10 км) и бронзовую (в лыжной гонке свободным стилем на 15 км).

Известно также, что уральская спортсменка Анна Миленина одержала победу в лыжном спринте в классическом стиле в категории «стоя». Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды. Серебро получила представительница Норвегии Вильде Нильсен, третье место у канадки Натали Уилки. Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой — она также побеждала на Играх в Турине, Ванкувере и Сочи. Ранее на Паралимпиаде в Пхёнчхане она завоевала три серебряные награды.

Паралимпиада проходит в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Это связано с дисквалификацией Паралимпийского комитета России, которая произошла после обвинения в нарушении антидопинговых правил.