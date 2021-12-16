«Уралочка-НТМК» вышла в четвертьфинал Кубка ЕКВ

«Уралочка-НТМК» во второй раз обыграла бельгийский Oudegem — 3:0 (25:20, 25:10, 25:20) и вышла в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола. Самой результативной среди «уралочек» стала Ксения Смирнова. На её счету 11 очков. Ксения Парубец и Елизавета Котова набрали по 10 очков.

«В целом мы понимали, что соперницы будут играть сегодня лучше, пройдут акклиматизацию. Так и произошло, в первом сете была упорная борьба. Но дальше всё же мы сумели показать свою игру и победить. Конечно, есть недочёты, над которыми будем работать, но в целом задача выполнена: силы сохранили и одержали две победы. Сегодня не ротировали состав в третьей партии, так как матч был не самым простым и в случае ротации мы могли бы перейти в четвёртый или даже пятый сет, а это бы означало поздний приезд в Екатеринбург и меньше времени на восстановление. Поэтому посоветовались с Николаем Васильевичем [Карполем] и приняли решение не рисковать», — сказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Соперник «Уралочки-НТМК» по четвертьфиналу определится сегодня. Им станет победитель пары Eczacıbası (Турция) и Calcit Kamnik (Словения). В первом матче победу одержала турецкая команда (3:0).