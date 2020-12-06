«Уралочка-НТМК» вернулась к матчам после карантина и в первой игре уступила команде из Липецка

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» вернулась к матчам чемпионата российской Суперлиги после вынужденного карантина. Напомним, в середине ноября у нескольких игроков тест на COVID-19 дал положительный результат. Из-за длительного перерыва «Уралочка-НТМК» в 14-м туре уступила волейбольному клубу «Липецк» со счётом 1:3.
На результат игры повлияло также то, что в конце ноября капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец получила тяжелейшую травму и выбыла до конца сезона. Врачи диагностировали у спортсменки разрыв передней крестообразной связки.
«Сегодня победа “Липецка” закономерна. У нас была колоссальная потеря в команде, и без Парубец мы вынуждены полностью перестраивать всю игру. Сейчас мы обучаем лучшему приёму Ксюшу Смирнову, меняются комбинации, меняется темп игры, меняется качество приёма, что очень важно для нашего стиля игры. И, хоть это и не оправдание, но мы только-только вышли с карантина, восемь человек у нас отболело, а две девочки, кто сегодня на площадке, смогли начать тренироваться лишь позавчера. Так что нам необходимо потренироваться, восстановиться, есть над чем работать. Это будет долго, сложно, но я считаю, что к концу сезона мы наиграем свой стиль игры уже с этими девочками и всё будет хорошо», — отметил старший тренер ВК «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.