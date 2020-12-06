«Уралочка-НТМК» вернулась к матчам после карантина и в первой игре уступила команде из Липецка

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» вернулась к матчам чемпионата российской Суперлиги после вынужденного карантина. Напомним, в середине ноября у нескольких игроков тест на COVID-19 дал положительный результат. Из-за длительного перерыва «Уралочка-НТМК» в 14-м туре уступила волейбольному клубу «Липецк» со счётом 1:3.

На результат игры повлияло также то, что в конце ноября капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец получила тяжелейшую травму и выбыла до конца сезона. Врачи диагностировали у спортсменки разрыв передней крестообразной связки.