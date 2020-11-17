«Уралочка-НТМК» пропустит две игры из-за карантина

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» из-за положительных результатов на COVID-19 у нескольких игроков не сможет провести матчи 12-го и 13-го тура женской Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба свердловского клуба.

«Отстранение от соревнований уже официально подтверждено региональным управлением Роспотребнадзора и директоратом Всероссийской федерации волейбола. Сейчас девушкам предстоит провести две недели на обязательном карантине», — говорят в клубе.

По словам врача клуба Хасана Искакова, девушки находятся на домашнем лечении, их состояние стабильное, тяжёлых случаев нет.

Таким образом, 21 ноября «уралочки» пропустят домашний матч против челябинского «Динамо-Метар», также отменяется встреча 28 ноября с красноярским «Енисеем». Время и место проведения данных матчей будет определено позднее.

Следующий матч у «Уралочки-НТМК» назначен на 5 декабря. Он пройдёт в Липецке против одноимённой местной команды.