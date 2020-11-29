Капитан «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец получила тяжелейшую травму и выбыла до конца сезона

Капитан волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Ксения Парубец из-за травмы колена не сможет принять участие в играх команды в этом сезоне. Инцидент произошёл в четверг во время плановой тренировки. Врачи диагностировали у девушки разрыв передней крестообразной связки.

«Разрыв передней крестообразной связки — это критически серьёзная травма. Одна из тяжелейших травм в спорте. Восстановление — от 6 до 9 месяцев. Сильных болей у Ксюши нет, она может самостоятельно передвигаться, но любая спортивная активность ей сейчас запрещена», — говорит врач команды Хасан Искаков.

В данный момент клуб «Уралочка» ведёт переговоры с медицинскими клиниками мира, где возможно провести операцию.

«Дорогие болельщики, этот год выдался не самым простым для всех нас. На тренировке я получила серьёзную травму, и сейчас я готовлюсь к выезду на операцию. После меня ещё ждёт реабилитация. Я сделаю всё возможное, чтобы быстрее вернуться в строй. Огромное спасибо за поддержку», — обратилась Ксения к болельщикам.

Напомним, что сейчас «Уралочка-НТМК» находится на двухнедельном карантине, вызванным выявлением у некоторых волейболисток вируса COVID-19. Следующий матч в рамках женской Суперлиги назначен на 5 декабря. Он пройдёт в Липецке против одноимённой местной команды.