«Уралочка-НТМК» стартовала с победы в Кубке ЕКВ

«Уралочка-НТМК» открыла европейский сезон в Бухаресте «сухой» победой со счётом 3:0 над командой «ЦСМ Бухарест» в рамках первого раунда Кубка ЕКВ.

«Уралочка» приехала в столицу Румынии после двух побед подряд в чемпионате России. «ЦСМ Бухарест» до встречи с уральской командой имел семь побед кряду.

В первом сете хозяева сначала на равных боролись с «Уралочкой», но к концу сета подопечные Николая Карполя отыграли со счётом 25:19.

Во втором сете «Уралочка» с самого начала вела со счётом 17:9, но бухарестский коллектив сократил отставание в счёте всего до двух очков. «Уралочки» сумели собраться и завершили партию в свою пользу — 25:21. Победную точку поставила Ксения Парубец мощным ударом по центру сетки.

В финальном сете «Уралочка» легко вырвалась вперёд — 4:1, но затем инициативу перехватили хозяйки площадки, выигравшие несколько розыгрышей подряд — 6:8. Ко второму техническому перерыву екатеринбурженки вернули себе преимущество в счёте — 16:13, чуть позже увеличили его до четырёх очков — 21:17. Этого хватило, чтобы довести до победы третий сет — 25:21 и, соответственно, весь матч — 3:0. Свой европейский поход «Уралочка» начала с уверенной победы.

Второй матч серии с румынским «ЦСМ Бухарест» состоится 10 января 2018 года в Екатеринбурге.

Кубок ЕКВ проходит в соотвествии с достаточно жёстким регламентом: группового этапа нет, сразу плей-офф — до двух побед в серии со стадии 1/16 финала.