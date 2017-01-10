«Уралочка-НТМК» одержала первую победу в Лиге чемпионов, а «Спутник» прервал выигрышную серию

Вчера в екатеринбургском ДИВСе «Уралочка-НТМК» провела свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Николая Карполя уверенно переиграли соперниц из немецкого «Дрезднера» со счётом 3:1 (16:25, 25:17, 25:20, 25:16). Самой результативной в составе свердловской команды с 23 очками оказалась Ксения Парубец.

«В первом сете нам мешала скованность – давно не играли, плюс очень много зрителей было. А затем мы вернули концентрацию и сыграли в свою игру. Соперник был очень силён», – отметил главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь после матча.

Следующую встречу Лиги чемпионов «Уралочка-НТМК» проведёт также в Екатеринбурге. 24 января волейболистки примут «Экзачибаши» из Стамбула. Перед этим 14 января в Нижнем Тагиле подопечные Николая Карполя сыграют с «Сахалином» и 21 января – с казанским «Динамо» в Екатеринбурге.

В тот же день, 10 января, в Караганде нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл «Сарыарке» 2:1. Единственную шайбу в составе тагильчан на 56-й секунде встречи забил Иван Иванов. Завтра «бобры» в Усть-Каменогорске играют с «Торпедо».

Агентство новостей «Между строк»