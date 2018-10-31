«Уралочка» Евгения Эстес включена в зал волейбольной славы

Воспитанница ВК «Уралочка-НТМК» Евгения Эстес (Артамонова) включена в Зал волейбольной славы, расположенный в американском городе Холиоке, где в 1895 году зародился волейбол. В составе свердловской команды Эстес выступала с перерывами на протяжении 13 лет. В составе «Уралочки-НТМК» стала девятикратной чемпионкой страны и дважды обладательницей Кубка Европейских чемпионов. В национальной сборной Евгения дебютировала в 1991 году в возрасте 16 лет, став одной из самых молодых дебютанток главной команды страны за всю её историю. За время карьеры в главной команде страны Евгения стала обладателем рекордного количества наград (командных и индивидуальных) в международных официальных соревнованиях.

Членами Зала славы являются игроки в волейбол и пляжный волейбол, тренеры, функционеры, судьи, команды, государственные и общественные организации, внесшие заметный вклад в развитие игры. Первым в Зал славы был принят в 1985 году основатель волейбола Уильям Морган. Экспозиция Зала славы была открыта в Холиоке 6 июня 1987 года. В 2009 году в зал волейбольной славы был включён главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь, а в 2017 году — ещё одна волейболистка «Уралочки-НТМК» Ирина Кириллова.

Этот сезон «Уралочка-НТМК» открывает домашним матчем 11 ноября в Нижнем Тагиле с краснодарским «Динамо», в Екатеринбурге первый матч состоится 18 декабря в рамках Лиги европейских чемпионов.