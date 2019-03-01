«Уралхимпласт» оштрафовали на 80 тысяч рублей за загрязнение рек в Нижнем Тагиле

За превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Чёрная Катабка в Нижнем Тагиле на 80 тысяч рублей оштрафовано ОАО «Уралхимпласт», сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на межрайонную природоохранную прокуратуру. Уточняется, что предприятие сбрасывает уже очищенную воду через Восточную систему очистных сооружений, после чего она попадает в Чёрную Катабку и в реку Тагил. В течение 2018 года надзорным ведомством неоднократно были выявлены превышения нормативов по нескольким веществам.

«Было нарушено водное законодательство. Предприятие допускало превышение по фенолу, формальдегиду, нитрат-ионам, железу, нефтепродуктам, — рассказал изданию нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков. — Но оно носило некритичный характер. Например, по фенолу наблюдалось превышение в 1,4–2,8 раза, по железу — в 1,3, по формальдегиду — в 1,3, нитрат-ионам — в 1,16».

В адрес руководства «Уралхимпласта» было внесено представление об устранении замечаний.