«Уралец-ТС» в Миассе проиграл чемпиону подгруппы «Торпедо»

6 ноября в рамках 17-го тура первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги ФК «Уралец-ТС» в Миассе встречался с местным «Торпедо». В случае победы хозяева досрочно становились бы победителями своей подгруппы. Тагильчане начали резво, и уже на 17-й минуте Андрей Придюк открыл счёт в матче. Отыграться у миасцев получилось только на 50-й минуте. Этот момент стал переломным, поскольку через две минуты хозяева забивают второй гол, а ещё через девять минут — третий. В итоге «Торпедо» побеждает со счётом 3:1 и становится лидером сезона в своей подгруппе за тур до его окончания. Тагильская команда пока занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. Последнюю игру в сезоне «Уралец-ТС» проведёт в Нижнем Тагиле 12 ноября с «Динамо» из Барнаула.