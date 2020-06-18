«Уместно вспомнить об ответственности за лживую информацию»: Песков прокомментировал визит полиции к журналисту «Дождя»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд полиции в редакцию «Дождя» после выхода расследования о покупке голосов в голосовании по поправкам в Конституцию, призвал «вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо ложной информации», передаёт телеканал.

Корреспондент «Дождя» уточнил у Пескова, как в Кремле относятся к практике ночных приездов полиции и возможного запугивания.

«Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям. Наверняка у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, они могут оспорить или опротестовать какие-то действия в соответствии с законом. Вот что я могу сказать. Но, конечно, в этом контексте уместно ещё раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью. И конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях и событиях в нашей жизни, как борьба с коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ», — сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня в редакцию «Дождя» сначала пришли люди в штатском, а затем полицейские, которые требовали у корреспондента Антона Баева проехать с ними в отделение и дать объяснения в связи с его расследованием о создании за деньги подставных аккаунтов на mos.ru для онлайн-голосования по поправкам. В материале говорилось, что перед голосованием по поправкам в Москве раздают десятки сим-карт для создания аккаунтов на mos.ru, для этого используются персональные данные сотен московских пенсионеров. После этого полиция начала проверку. После приезда юриста «Дождя» Романа Мазаева полицейские согласились взять объяснения с Баева в машине у здания редакции.