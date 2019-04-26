Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в Москве на 92-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Малого театра.

Там отметили, что в последние годы актриса тяжело болела.

«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдёт в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — добавила директор.

В Малом театре Элина Быстрицкая служила с 1958 года. В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию самой Быстрицкой, началась после утверждения её на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957–1958). После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочившей её славу, — в «Добровольцах».