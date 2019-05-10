Умер журналист Сергей Доренко

В Москве на 60-м году жизни скоропостижно скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, сообщили представители радиостанции.

По предварительных данным, у Сергея Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности, заявил источник «Интерфакса».

«Его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в медицинских службах заявил, что Доренко стало плохо с сердцем. По словам собеседника агентства, прохожие вызвали скорую, но врачи не смогли спасти журналиста. Источник РИА Новости также сообщил, что смерть Доренко наступила из-за естественных причин.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. По информации Венедиктова, журналист потерял сознание во время езды.

Телеканал «360» опубликовал видео предполагаемого момента аварии мотоцикла Доренко.

Сергей Доренко в 1990-х годах вёл на телеканале ОРТ (сейчас Первый канал) программу «Время» и «Авторскую программу Сергея Доренко». Он был отстранён от эфиров на ОРТ в 2000 году, после скандального выпуска про гибель подлодки «Курск». В 2000-х Доренко работал на радио «Эхо Москвы», затем был главным редактором радиостанций «Русская служба новостей» и «Говорит Москва».