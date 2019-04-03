Умер актёр Алексей Булдаков

Исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков скончался на гастролях в возрасте 68 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актёров кино Союза кинематографистов РФ.

«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.

68 лет Алексею Булдакову исполнилось неделю назад. В сентябре актёр приезжал в Благовещенск на фестиваль «Амурская осень». На сцену ОКЦ он вышел в спектакле «Три желания антиквара».

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодёжную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985–1992 годах — актёр Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм». В 1993 году переехал в Москву.

В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой типажной роли генерала снялся в ещё нескольких фильмах.