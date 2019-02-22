«Улица Без названия, дом номер ноль»: под Тавдой пенсионерке выставили счёт почти на 4 тысячи рублей за вывоз мусора

Пенсионерка из деревни Киселёво в Тавдинском районе Свердловской области получила квитанцию за обращение с твёрдыми коммунальными отходами на 3809 рублей, пишет Ura.ru.

«В деревнях мусор никогда не вывозили, а люди сами выходят из положения — что-то сжигают в печах, что-то закапывают», — удивляется 64-летняя Зоя Новосёлова.

Кроме того, в квитанции указан странный адрес: г. Тавда, ул. Без названия, дом 0.

В МУП «Спецавтобаза», отвечающем за вывоз мусора из деревни, объяснили, что, по данным ОАО «Энергосбыт Плюс», жительница зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Правда, сама пенсионерка утверждает, что давно не является индивидуальным предпринимателем, а люди, выставляющие счета, пользуются устаревшей информацией.

«Информацию мы в настоящее время проверяем, если начисления были проведены некорректно, то потребителю необходимо будет обратиться за перерасчётом. Когда данные биллинговой компании будут актуализированы, счета будут выставляться корректно», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МУП «Спецавтобаза» Евгения Тропина.

Ранее жительнице Тагилстроевского района Нижнего Тагила пришла квитанция на оплату услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в январе 2019 года на сумму более 11 тысяч рублей. В платёжке указано, что в квартире девятиэтажного дома проживают 83 человека.