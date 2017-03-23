Украина обвиняет в убийстве Вороненкова Россию. Официальные представители России называют версию Киева абсурдом и подозревают в провокации СБУ

Украинские правоохранители считают одной из основных версий убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева действия России. Президент Украины Пётр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма со стороны России». Российские власти причастность российской стороны опровергают и даже обвиняют в провокации службу безопасности Украины.

«Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые проходили в Украине», – заявил замглавы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России».

«Коварное убийство в центре Киева Игоря Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах».

«Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госсовета экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что о происшествии доложили Владимиру Путину.

«Это не наша тема, что нам комментировать», – ответил Песков на вопрос журналиста «Дождя».

Позже пресс-секретарь отверг все обвинения о причастности к убийству российских спецслужб.

«Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», – сказал официальный представитель Кремля.

По его мнению, случившееся подтверждает, что Киев не смог обеспечить безопасность экс-парламентария.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия надеялась на беспристрастное расследование, но после высказывания Порошенко у российской стороны не осталось сомнений в обратном.

«Я ставлю на первое место версию, связанную с провокацией службы безопасности Украины. Это характерные вещи, абсолютно соответствуют их стереотипу поведения, методике действий – то, что сегодня, в последнее время делает и служба безопасности, и вообще украинская власть», – заявил замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

С сенатором согласен единоросс Евгений Ревенко, который предложил вдове Вороненкова Марии Максаковой срочно бежать в посольство России и возвращаться в Москву.

«Хочу сделать следующее предположение. Всё указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый», – заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы РФ от КПРФ Денис Вороненков. Вооружённое нападение произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.

Неизвестный расстрелял двух человек: один из них, как впоследствии выяснилось, экс-депутат Госдумы Вороненков, скончался, второй мужчина, его охранник, в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию. Стрелявший в бывшего парламентария киллер был ранен охранником и также доставлен в госпиталь.

Напомним, в декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде Вороненкова и его жены Марии Максаковой в Киев. В России против него было возбуждено уголовное дело. В середине февраля стало известно, что Вороненков сразу после отъезда получил украинское гражданство.

В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ. Также стало известно, что экс-депутат дал украинской Генпрокуратуре показания по делу о госизмене бывшего президента этой страны Виктора Януковича.

После смерти Вороненкова дело против него может быть прекращено по согласию родственников или через суд. Это будет возможно после того, как следователи СКР РФ получат официальное подтверждение его смерти.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: 112.ua