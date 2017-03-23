В Киеве убили экс-депутата Госдумы Вороненкова

В Центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил народный депутат Украины от БПП Дмитрий Белоцерковец, передаёт «Интерфакс».

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что в центре Киева произошла стрельба.

«Предварительные данные, которые есть у меня. СБУ спецопераций не проводила, возле Premier Palace действительно есть и погибшие и раненые. Там сейчас работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности», – заявил Грицак.

Полиция Украины подтвердила информацию о смерти Вороненкова.

В сети появились фото, предположительно, с места убийства.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв уверяет, что убийство произошло перед запланированной встречей с ним.

«Денис Вороненков убит в 11.25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить», – написал Илья Пономарёв в Twitter.

По данным некоторых СМИ, помимо Вороненкова, был застрелен ещё один мужчина. Его личность не называется. По словам очевидцев, было произведено не менее семи прицельных выстрелов. В полиции пока отказываются давать дополнительную информацию.

Как передает «Интерфакс», Вороненков вышел из отеля с охранником, около 11.30 в них начал стрелять неизвестный. Охранник получил ранения, но при этом ранил и стрелявшего. Стрелок, убивший депутата, ранен и доставлен в больницу. Личный охранник Вороненкова также госпитализирован.

Напомним, экс-парламентарии Денис Вороненков и Мария Максакова переехали в Украину в октябре 2016 года. В декабре, когда их полномочия как депутатов Госдумы закончились, Вороненков получил гражданство этой страны. Вороненков дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича и выступил с резкой критикой действий России в 2014 году по присоединению Крыма.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС