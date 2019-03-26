УГМК затопила источник ядовитого смога в Сибае

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) 26 марта завершила затопление карьера, из-за которого башкирский Сибай несколько месяцев был окутан смогом, сообщил в Facebook врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что жителям придётся ждать ещё 24 дня, пока исчезнут «остаточные явления».

«Образно говоря, внутри карьера — залитая водой доменная печь, и некоторое время она будет остывать. Инженеры УГОКа считают, что остаточные явления, а проще говоря пар, мы будем наблюдать ещё 24 дня. Концентрация вредных веществ в последние дни в воздухе уже снижается, и, если всё будет идти штатно, количество случаев превышения ПДК в ближайшие недели должно снизиться до нуля», — написал Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что инженеры уже приступили к проектированию работ по откачке воды. Однако откачка начнётся только тогда, когда будет уверенность, что горение в шахтах прекратилось.

«Самая сложная работа, сопряжённая с поиском решений, окончена, осталось дождаться окончания процесса. Благодарны властям республики и жителям Сибая за помощь и терпение», — заявили в пресс-службе УГМК.

Сибайский горно-обогатительный комбинат — филиал Учалинского ГОКа, входящего в УГМК. В ноябре 2018 года на северном и южном бортах карьера началось самопроизвольное окисление и тление и Сибай окутал ядовитый смог. Жители жаловались на затруднённое дыхание и рост заболеваемости пневмонией. В ночь на 22 марта было зафиксировано 64-кратное превышение содержания в воздухе диоксида серы.