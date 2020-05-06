Учёные из Сингапура сдвинули окончание пандемии в России до 24 августа

Сингапурский университет технологий и дизайна сдвинул срок окончания пандемии коронавируса в России ещё на семь дней — до 24 августа, пишет «Коммерсантъ».

Университет разработал модель распространения коронавируса, которая изначально предполагала окончание пандемии 20 июня. Дату сдвигали несколько раз. Авторы модели отмечают, что она может меняться в зависимости от распространения заболевания и от принимаемых мер.

Сбербанк также разработал модель распространения пандемии — по этим данным, пик эпидемии в России придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит на несколько дней раньше.

Напомним, в России за последние три дня суточный прирост новых заразившихся превышал 10 тысяч человек. Всего в стране зарегистрировано 155 тысяч больных коронавирусом, умерло 1,5 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».