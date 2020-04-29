Песков заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России

Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы руководствуемся пониманием чётким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал Песков.

На вопрос о вероятности прогноза сингапурских учёных, которые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа, пресс-секретарь посоветовал «звонить в Сингапур».

Ранее Песков отмечал, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, в первый месяц лета «станет полегче». Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров высказывал мнение, что пик распространения коронавирусной инфекции должен наступить во второй половине апреля, а к лету вспышка в стране должна закончиться.

Владимир Путин в обращении к населению 28 апреля продлил нерабочий режим в России до 11 мая. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов. По последним данным, в России число заражённых превысило 99 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».