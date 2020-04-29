Учёные спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в России в августе

Вспышка коронавирусной инфекции в России может окончательно завершиться 19 августа, со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна пишет РИА Новости. Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.

При этом сдвинулись сроки окончания и в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия и Франция — 5 и 8 августа соответственно. Эти даты могут сдвинуться в зависимости от ситуации и принимаемых мер, рассказали авторы модели. Учёные предупреждают, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, в первый месяц лета «станет полегче». Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров высказывал мнение, что пик распространения коронавирусной инфекции должен наступить во второй половине апреля, а к лету вспышка в стране должна закончиться.

Владимир Путин в обращении к населению 28 апреля продлил нерабочий режим в России до 11 мая. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов. По последним данным, в России число заражённых достигло 93 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».