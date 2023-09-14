Учителям и школьникам из Нижнего Тагила вручили губернаторские премии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его заместитель Павел Креков вручили премии лучшим тагильским учителям и школьникам, сообщили в городском управлении образования.

В числе награждённых — учащиеся, отличившиеся особыми достижениями в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности, а также учителя, подготовившие победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

В этом году премию получили 18 юных тагильчан из школ № 32, 23, 10, 75/42, 95, Политехнической гимназии, гимназии № 18 и Лицея. А также 9 педагогов Городского дворца детского и юношеского творчества, школы № 32, Политехнической гимназии, гимназии № 18 и Лицея.