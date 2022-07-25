Учительница из Нижнего Тагила перевела 111 тысяч рублей телефонным мошенникам

В Нижнем Тагиле 69-летняя учительница одной из школ стала жертвой телефонных мошенников. По указаниям лжесотрудника банка она перевела на «безопасный счёт» 111 тысяч рублей.

Пострадавшая рассказала следователям, что ей поступил звонок с московского номера. Звонивший мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются вывести с её счёта деньги за границу. Тагильчанка сразу поняла, что её обманывают, и прекратила разговор. Затем последовал ещё один звонок, уже со свредловского номера. Женщина услышала тот же голос мужчины, который убедил её разобраться в ситуации и не бросать трубку.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», дальше всё произошло по известному сценарию. Лжесотрудник банка предупредил о взломанном личном кабинете, попросил перевести денежные средства на «безопасный счёт», для которого необходимо скачать приложение. Проводя различные манипуляции под диктовку мошенника, учительница назвала ID-номер своего телефона и код из полученного сообщения. Затем в режиме онлайн она нажимала на нужные команды в приложении. По телефону мужчина сообщил, что деньги будут переведены на счёт менеджера банка, который потом переведёт их обратно.

«После перевода денег аферист продолжил эмоциональные манипуляции, сказал женщине, что неизвестные пытаются получить кредит на её имя, и настоятельно рекомендовал оформить заём на 600 тысяч и точно так же перевести деньги на “безопасный счёт”. Затем мошенники поняли, что женщина позвонила по горячей линии в банк и обратилась за помощью, и стали запугивать её нарушением политики конфиденциальности», — рассказывают в полиции.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции советуют тагильчанам в любых непонятных ситуациях звонить на горячую линию своего банка и проверять информацию. Ни в коем случае на эмоциях не переводите деньги на счета незнакомцев, не называйте свои данные и не скачивайте незнакомые приложения на свой смартфон.