Учителей Нижнего Тагила просят мониторить соцсети учеников, «выражающих своё, но противоположное официальному мнение о ситуации на Украине»

В школах Нижнего Тагила педагогов обязали следить за поведением своих подопечных и не допустить их участия в несанкционированных массовых мероприятиях, связанных со спецоперацией в Донбассе. Классные руководители должны мониторить соцсети учеников и при необходимости проводить с ними и их родителями профилактические беседы, «чтобы дети не наглупили».

Руководство школ рекомендовало учителям уделить особое внимание старшеклассникам, «которые могут быть склонны к митингам, пикетам, выражают своё, но противоположное мнение о сегодняшней политике по сложившейся ситуации на Украине». Также, по информации АН «Между строк», в школы поступило распоряжение о проведении дополнительных уроков обществознания, где детям должны донести правильную информацию о действиях российских вооружённых сил на Украине.

Напомним, ранее правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Полицейские призывают граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в подобных акциях.