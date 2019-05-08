Участников «Бессмертного полка» с портретами добровольцев ДНР не будут выводить из колонны

Координатор акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге Валерий Басай прокомментировал Znak.com участие в шествии людей, намеренных принести на акцию фото «ветеранов Донбасса» и участников других локальных войн.

По его словам, правила акции запрещают такое поведение, но вот наказать и вывести из шествия таких людей организаторы не могут.

«Шествие "Бессмертного полка" — это шествие в память о воинах, отстоявших нашу Родину в 1941–1945 годах. Эти правила прописаны, и мы ориентируемся на них. Иногда по портретам сложно определить, участник какой войны там изображён, и сами портреты мы не проверяем. Но если люди приходят с фотографиями воинов в современной одежде, мы им объясняем, что акция заключается в другом», — подчеркнул Басай.

Он отметил, что в этом году с предложениями пронести портреты ветеранов Донбасса к координаторам никто не обращался, да и порядка согласования участия таких организаций у них нет. В прошлые годы к организаторам обращались матери солдат, погибших в Афганистане, с просьбой дать нести портреты воинов-интернационалистов, но им ответили отказом. В то же время Басай признал, что никаких санкций за подобные поступки не будет.

«Мы никого не будем выводить оттуда за руку, потому что конфликт никому точно не нужен. С другой стороны, такие ситуации единичны. Если придут люди с современными портретами, мы им объясним, в чём смысл акции. Может, в следующий раз они придут с портретом ветерана ВОВ, тем более что у всех есть такие родственники», — объяснил координатор.

В прошлом появление посторонних портретов — например, Николая II, погибшего задолго до ВОВ, и Иосифа Сталина, не являющегося родственником участникам акции, — возмущало общественность и вызывало горячие дискуссии в соцсетях.

В этом году о планах пойти с ветеранами войны на Донбассе заявило свердловское отделение Союза добровольцев.

«По словам руководителей, они и раньше выходили с портретами "погибших товарищей", но не привлекали к этому процессу внимание, а теперь проект стал федеральным», — сообщил замруководителя организации Олег Богуневич.

Он также утверждает, что это согласовано с организаторами, однако координатор свердловского шествия Валерий Басай это категорически отрицает.