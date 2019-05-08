В Екатеринбурге «Бессмертный полк» пройдёт с портретами погибших в Сирии и Донбассе

Уральские добровольцы, воевавшие в Донбассе и Сирии, выйдут на акцию «Бессмертный полк» с портретами погибших товарищей, сообщил Ura.ru руководитель свердловского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин.

По словам представителей СДД, всё это согласовано с организаторами акции.

«Бессмертный полк — это дань уважения нашим предкам, защитившим нашу землю, да и всю Европу от фашизма. В Донбассе было то же самое — геноцид. И сейчас происходит — ничего там не изменилось. И наши парни отдали свою жизни, защищая людей от фашистов. Поэтому мы понесём портреты и наших дедов, и наших товарищей», — пояснил заместитель регионального руководителя СДД Олег Богуневич.

«Бессмертный полк» — это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».