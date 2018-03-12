Участники пикета в поддержку Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР

Как минимум трое участников пикета в поддержку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого состоят в этой партии или регулярно присутствуют на её мероприятиях, пишет «Дождь». Один из участников пикета указывает своим местом работы Госдуму. В то же время в разговоре с журналистами участники акции отрицали свою связь с ЛДПР, но говорили, что симпатизируют этой партии, также они называли себя «друзьями» депутата и объясняли акцию желанием «выразить гражданскую позицию».

Напомним, акция в поддержку Слуцкого прошла утром 12 марта. В поддержку депутата, которого три журналистки открыто обвинили в домогательствах, пришли 12 человек. Участники держали плакаты «Очередные заказные обвинения прозападных журналистов. Хватит считать нас дураками. Мы за Слуцкого», «Запад, руки прочь от Слуцкого!» и «Леонид Слуцкий: патриот России, враг Запада, настоящий человек».

Один из пикетчиков — Геворг Севоян — убрал плакат, когда его попытался сфотографировать корреспондент «Дождя». На своей странице «ВКонтакте» в качестве места работы Севоян указал Государственную Думу.

Судя по фотографиям на странице Севояна, в Госдуме он работает в партии ЛДПР. На видео 2013 и 2015 года он стоит рядом с руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским. На своей странице в Facebook Севоян есть в друзьях у Слуцкого и регулярно делится публикациями самого депутата или новостями, связанными с ним.

Другой участник пикета — Андрей Рудковский — с 2014 года работает помощником Жириновского, а с 2016 года руководит молодёжной организацией ЛДПР в Москве, говорится на сайте «Депутат клуб». На пикете Рудковский стоял с плакатом «Запад! Руки прочь от Слуцкого». Когда к нему подошёл сотрудник полиции, Рудковский показал паспорт.

Третий пикетчик — Антон Умников — в разговоре с РБК назвал обвинения в адрес Слуцкого «провокацией Запада, которому невыгоден такой сильный человек во главе международного комитета Госдумы». По словам Умникова, он лично не знаком со Слуцким, но видел его по телевизору. Умников также состоит в ЛДПР с 2004 года. В 2014 году он баллотировался от партии в Мосгордуму, а в 2017-м — также от ЛДПР — в муниципальные депутаты района Сокол.

Ещё один участник пикета в поддержку Слуцкого — Юрий Воронин — убрал плакат, как только корреспондент «Дождя» попытался его сфотографировать. На своей странице «ВКонтакте» он также указал в качестве места работы Госдуму, уточнив, что является помощником депутата.

Участники пикета не ответили на сообщения «Дождя» с просьбой прокомментировать их связь с ЛДПР. Указанные телефоны также оказались недоступны.

Ранее, 8 марта, у Госдумы прошли одиночные пикеты против депутата Леонида Слуцкого. О пикетах с полудня объявила организация Amnesty International. До начала акции пикет провела кандидат в президенты Ксения Собчак. Позже к Amnesty присоединились активисты, журналисты, участники движения «Социальная альтернатива» и «Насилию.нет».