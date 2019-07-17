«УБТ-Сервис» выпустил уже 20 тысяч тонн нового асфальта для ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

Завод «УБТ-Сервиса» выпустил уже 20 тысяч тонн новой асфальтобетонной смеси для ремонта улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году предприятие было модернизировано. Для укладки верхнего слоя покрытия разработали рецепт более качественного асфальта. Он уже прошёл все необходимые испытания и получил положительное заключение «УралДорНИИ».

«В “УралДорНИИ” проверили на соответствие требованиям все инертные материалы, с которыми мы работаем – щебень, битум, минпорошок. Также его специалисты подобрали необходимый состав смеси. Мы по этому рецепту выпустили асфальт, затем отвезли образец на проверку в "УралДорНИИ". Его сотрудники провели повторные испытания, внесли некоторые коррективы. Таким образом мы довели рецепт смеси до совершенства. После того как уложили новый асфальт на дорогу, снова направили образец на испытания, чтобы получить итоговое положительное заключение», – говорит главный технолог асфальтобетонного производства Данил Ушаков.

На территории завода бетонно-растворный узел – специализированная установка для производства бетона, который используется в том числе для замены бордюров на тагильских дорогах. Максимальная производительность асфальтобетонного завода – 170 тонн в час. Каждый день сотрудники завода делают контроль качества асфальтобетонной смеси в собственной лаборатории. В ближайшее время в ней обновится оборудование.

«Только что поставили асфальт на выжигание, чтобы определить количество битума и зерновой состав на соответствие ГОСТам, – рассказывает Светлана Гливинская, которая работает в лаборатории “УБТ-Сервиса” уже шестой год. – Новый асфальт проходит сейчас разные испытания, в том числе на колееобразование, прочность и трещиностойкость, водонасыщение. Всё необходимое оборудование у нас для этого есть. Скоро придёт более современное оборудование – новые весы и вакуумный пикнометр для определения пустотности».

Завод «УБТ-Сервиса» гораздо современнее предприятия «Тагилдорстроя», который ждал своей реконструкции с 1983 года. Только в этом году на нём поменяли систему управления, обновили вибрационные сита, дозаторы заводской установки и лабораторное оборудование. Завод «УБТ-Сервиса» работает с 2013 года.

«Погрузчики грузят щебень и песок в дозатор, они по транспортёрной ленте поступают в сушильный барабан, где работает газовая горелка, нагреваются и высыхают, – рассказывает начальник производственного участка асфальтобетонного завода Борис Новосёлов. – Отработанные газы и лишнюю пыль выкачивает система пылеулавливания. Затем нагретый щебень поступает наверх, где находятся сита. Грохот вибрирует, и смесь через сита рассеивается по фракциям. В компьютере заложен рецепт, то есть, компьютер уже сам дозирует, от каждой фракции сколько нужно килограммов. Затем это всё перемешивается с минеральным порошком, добавляется чуть-чуть пыли (если это необходимо), битум. Готовый асфальт падает в телегу, поступает в накопительный бункер. У нас здесь два бункера на 60 тонн. Ну и к утру, к началу работ, когда асфальт нужно отправлять, у нас может быть готово уже порядка 120 тонн».

В этом году впервые в истории города отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, и потратят на них более полумиллиарда рублей. Уже сданы улицы Хвойная, Азовская и Басова. На Северном шоссе, улицах Вязовской, Правды и Тимирязева специалисты «УБТ-Сервиса» уложили нижний слой. На Восточном шоссе – от поста ГАИ на выезде в Верхнюю Салду до улицы Вагоностроителей – сделан верхний слой.

В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется сделать 22 улицы в рамках нацпроекта БКАД. Проекты для их ремонта разработают специалисты «УБТ-Сервиса».