Завод «Тагилдорстроя» начнёт производить новый асфальт уже в середине июня

Завод МУП «Тагилдорстрой» начнёт производить новую асфальтобетонную смесь для ремонта местных улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) после 15 июня. К этому времени предприятие полностью модернизируют: на нём поменяют систему управления, обновят вибрационные сита, дозаторы заводской установки и лабораторное оборудование. В настоящее время работа завода приостановлена.

«Сейчас грохот устанавливается, где будет происходить рассеивание по нужным фракциям. После этого будет сделано дозирование, — рассказал АН “Между строк” главный инженер МУП “Тагилдорстрой” Владимир Миков. — В зависимости от рецепта установим нужное количество каменных материалов, минерального порожка и битума. Пока пришло не всё оборудование, сегодня поступят ещё один грохот и дозатор битума. Модернизация предприятия позволит выпускать более качественную асфальтобетонную смесь».

Новые асфальтобетонные и щебёночно-мастичные смеси муниципальное предприятие использует в этом году при ремонте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» семи улиц Нижнего Тагила. Сейчас специалисты «Тагилдорстроя» работают на трёх объектах: улице Челюскинцев, Гагарина и Товарном дворе. В июне они приступят к ремонту Учительской, в июле — к приведению в порядок улиц Жуковского, Кулибина и Ломоносова.

«Немного опережаем график, — отметил директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. — В денежной форме освоено уже 9%. То есть мы сдали порядка 20 млн рублей по Гагарина, где была произведена установка бортового камня, проведены демонтажные работы. По Челюскинцев также был уложен выравнивающий слой из щебня, обработанного битумом, и нижний слой асфальтобетона. После модернизации завода начнём работать на верхних слоях покрытия. Новая смесь у нас уже подобрана. Мы проводили испытания, по “УралДорНИИ” получены положительные результаты: и по колееобразованию, и по водонасыщению, и по пустотам воздушным. Как запустимся — начнём активно катать».

В этом году впервые в истории города отремонтируют сразу 21 улицу. Работы будут проводиться МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» во всех районах Нижнего Тагила, и потратят на них более полумиллиарда рублей.