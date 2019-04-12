В Нижнем Тагиле модернизируют асфальтный завод для участия в многомиллиардном нацпроекте БКАД (ФОТО, ВИДЕО)

МУП «Тагилдорстрой» вложит в модернизацию асфальтобетонного завода и его лаборатории более 6 млн рублей. Об этом сегодня в рамках пресс-тура на завод журналистам рассказал директор предприятия Игорь Васильев.

Муниципальное предприятие будет заявляться на конкурс ремонтов дорог, которые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). По условиям федеральной программы дорожники должны будут использовать новые асфальтобетонные и щебёночно-мастичные смеси. Именно для работы с этими смесями и для соответствия новым стандартам качества «Тагилдорстрой» планирует обновить вибрационные сита, дозаторы заводской установки и лабораторное оборудование до 1 июня.



Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой»



«Всегда что-то новое — это определённые сложности, финансовые вложения в предприятие. Но участие в нацпроекте для муниципального предприятия — принципиальный вопрос, плюс это даст загрузку предприятию. К тому же нацпроект даст перспективу на шесть лет», — отметил Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой».

Асфальтобетонному заводу МУП «Тагилдорстрой» около 20 лет. Его мощность достигает 60–70 тонн в час. Небольшое предприятие работает на немецкой линейке оборудования. Коллектив всего порядка 10 человек. Работают в две смены, потому что на асфальтном заводе, как и в доменном цехе, действует принцип непрерывного производства — битум нужно постоянно поддерживать в температуре 130 °C.

Одним из главных специалистов здесь называют лаборанта Татьяну Макарову, которая следит за качеством асфальта и соблюдением технологии его укладки на тагильские дороги. Татьяна Макарова берёт несколько проб асфальта с каждой партии, а потом проверяет срезанные дорожниками с только что уложенного дорожного полотна образцы на морозоустойчивость и впитывание влаги. По словам Макаровой, на разных дорогах используются разные типы асфальта. Основной критерий выбора — трафик и расположение дороги.



Татьяна Макарова, лаборант лаборатории асфальтобетонного завода МУП «Тагилдорстрой»



«Сейчас мы запускаем проект национальных предстандартов. Я прошла недавно обучение в Челябинске. Новые смеси во многом близки к тем смесям, что мы используем сейчас. Разница в свойствах битума — в новых стандартах мы будем применять полимерный вяжущий битум. Изменятся и испытания новых смесей. Мы будем контролировать и температуру смешивания, и температуру укладки, а также морозостойкость щебня, количество пыли в щебне. Вообще мы стараемся сделать всё, чтобы исключить брак на заводе», — рассказала Татьяна Макарова, лаборант лаборатории асфальтобетонного завода МУП «Тагилдорстрой».

МУП «Тагилдорстрой» использует тагильский щебень с ВГОКа. По словам специалистов, он подходит по всем параметрам — и прочностным, и морозостойким. Для работы по нацпроекту БКАД муниципальное предприятие будет заключать контракты на поставку специальных вяжущих смесей.

Сейчас специалисты «Тагилдорстроя» занимаются ямочным ремонтом и по предписанию ГИБДД заменяют дорожное полотно в тех местах, где после зимы образовались колеи. В планах — участие в конкурсе на ремонт дорог, вошедших в нацпроект, который мэрия Нижнего Тагила объявила сегодня.