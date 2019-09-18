Убийцу 10-летней девочки в Каменске-Уральском приговорили к пожизненному заключению

Свердловский областной суд приговорил рецидивиста Николай Агеева, обвиняемого в серии разбойных нападений и двух убийствах (в том числе изнасиловании и убийстве несовершеннолетней), к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба СК региона.

«Следствием и судом было установлено, что преступления совершены мужчиной с августа по сентябрь 2018 года в городах Екатеринбург, Челябинск и Каменск-Уральский, от действий обвиняемого пострадали четыре женщины, один мужчина и малолетняя девочка, 2009 года рождения. Большинство жертв ранее не были знакомы с подсудимым, при этом основным мотивом нападений являлся корыстный мотив (хищение имущества и денежных средств). Две потерпевших — ранее знакомая обвиняемому жительница Екатеринбурга и малолетняя девочка из Каменска-Уральского — от причинённых им телесных повреждений погибли. Ещё двум потерпевшим — жительнице Челябинска и жителю Каменска-Уральского — удалось выжить, поскольку им была оказана необходимая медицинская помощь. В ряде случаев при совершении преступлений злоумышленник в качестве оружия использовал молоток и разводной (газовый) ключ, которыми причинял потерпевшим телесные повреждения. После этого обвиняемый похищал у них ценное имущество и денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в числе прочего Агеев подозревался в убийстве 10-летней девочки в квартире дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском. По предварительным данным, отчим девочки пригласил Агеева в гости. Мужчины выпивали, после этого, по версии следствия, Агеев оглушил хозяина квартиры, а также изнасиловал и убил девочку. После чего отнёс труп в ванную, забрал ценные вещи и сбежал. Тело дочери нашла её мама в ванной комнате утром 12 сентября, когда вернулась домой. На следующий день, 13 сентября, оперативники уголовного розыска поймали Агеева в Челябинске.

Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В 2006 году Агеев уже был приговорен к 16 годам колонии за убийство и должен был освободиться в 2022 году, но его выпустили по УДО.