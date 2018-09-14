Полиция задержала подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском

Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском задержали в Челябинске сотрудники местной полиции накануне вечером. По информации Ura.ru, им оказался 44-летний Николай Агеев, который может быть причастен к совершению двух разбоев на территории Челябинска. Известно также, что ранее Агеев отбывал срок в колонии в Курганской области.

Напомним, мужчина подозревается в убийстве 10-летней девочки в квартире дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском. По предварительным данным, отчим девочки пригласил Агеева в гости. Мужчины выпивали, после этого, по версии следствия, Агеев оглушил хозяина квартиры, а также изнасиловал и убил девочку. После чего отнёс труп в ванную, забрал ценные вещи и сбежал.