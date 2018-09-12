В Каменске-Уральском убита 10-летняя девочка

Сегодня утром в полицию Каменска-Уральского поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Алюминиевой обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления областного СКР Михаила Бусылко, на место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и областного управления Следственного комитета, наиболее опытных работников отдела криминалистики регионального СКР. По информации СМИ, девочка на какое-то время оставалась наедине с собутыльником сожителя своей мамы. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетней».

Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.