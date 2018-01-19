Убивать и насиловать стали меньше. Преступность Нижнего Тагила и ГГО в цифрах (ИНФОГРАФИКА)

Уровень преступности на территории Горноуральского городского округа и Нижнего Тагила заметно снизился. К такому выводу пришли тагильские полицейские после подведения официальных итогов деятельности за 2017 год. В прошлом году правоохранителями зарегистрировано 6926 преступлений (1590 из них относятся к тяжким и особо тяжким) — на 6% меньше, чем в 2016 году. При этом в 2015 году было зарегистрировано 7931 преступление. В полиции отмечают, что криминальная обстановка на территории ГГО и Нижнего Тагила продолжает оставаться достаточно сложной, а число преступлений на 10 тысяч населения составляет 162,6 и превышает среднеобластной показатель (135).
В Нижнем Тагиле больше всего преступлений в 2017 году было совершено в Тагилстроевском районе — 2222. В Дзержинском районе зарегистрировано 1913 преступлений, в Ленинском — 1878. Снижение уровня преступности наблюдается по всем районам.
На территории ГГО и Нижнего Тагила за 12 месяцев было совершено 31 умышленное убийство (на 3,1% меньше), 19 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (минус 9,5%). На 13,3% снизилось количество разбойных нападений, на 25,1% — число преступлений, совершаемых подростками (173 при 231 зарегистрированном в 2016 году).
Почти в два раза уменьшилось количество изнасилований.
Почти тысяча выявленных в 2017 году полицейскими преступлений связана с незаконным оборотом наркотиков. Было изъято 11,8 кг наркотиков, обнаружено восемь наркопритонов, задержаны 46 «закладчиков».
«Задержаны лица, которые в составе организованной преступной группы (ОПГ) осуществляли сбыт наркотиков через интернет под псевдонимом Cash & Carry. Из незаконного оборота изъято 2,3 кг наркотических средств. Задержана группа, состоящая из граждан Украины и РФ, которые в составе ОПГ осуществляли сбыт наркотиков через интернет под псевдонимом The Lab. Из незаконного оборота изъято 1,8 кг наркотических средств», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Вдвое по сравнению с 2016 годом сократилось число выявленных правоохранительными органами преступлений экономической направленности — с 252 до 135. Из них было выявлено и поставлено на учёт 18 коррупционных преступлений, пять фактов легализации денежных средств, полученных незаконным образом, и 27 преступлений в сфере потребительского рынка.
Общая раскрываемость преступлений полицией на территории Горноуральского городского округа и Нижнего Тагила составила 63,5% (превышает среднеобластной показатель на 5,1%). «По горячим следам» раскрыто 2717 преступлений. В числе наиболее значимых раскрытых преступлений указаны убийство матери двоих детей Дарьи Зембицкой, инсценировка разбойного нападения с хищением более одного миллиона рублей, нападение на кассира ООО «Обеспечение-Урал» с причинением ему огнестрельного ранения.
Благодаря системе «Безопасный город» правоохранителям удалось установить в прошлом году личности 258 водителей, скрывшихся с места ДТП, а также 32 преступников, занимавшихся кражами чужого имущества, мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. На реконструированной набережной Нижнетагильского пруда дополнительно смонтированы 45 видеокамер.
Сегодня на территории города функционирует 34 участковых пункта полиции, необходимо ещё 19 помещений.
«Все помещения подобраны. По 17 помещениям готова проектно-сметная документация, ещё по двум находится в стадии подготовки. В декабре 2017 года введено в эксплуатацию помещение по ул. Булата Окуджавы», — рассказали агентству в ведомстве.