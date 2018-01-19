Убивать и насиловать стали меньше. Преступность Нижнего Тагила и ГГО в цифрах (ИНФОГРАФИКА)

Уровень преступности на территории Горноуральского городского округа и Нижнего Тагила заметно снизился. К такому выводу пришли тагильские полицейские после подведения официальных итогов деятельности за 2017 год. В прошлом году правоохранителями зарегистрировано 6926 преступлений (1590 из них относятся к тяжким и особо тяжким) — на 6% меньше, чем в 2016 году. При этом в 2015 году было зарегистрировано 7931 преступление. В полиции отмечают, что криминальная обстановка на территории ГГО и Нижнего Тагила продолжает оставаться достаточно сложной, а число преступлений на 10 тысяч населения составляет 162,6 и превышает среднеобластной показатель (135).

В Нижнем Тагиле больше всего преступлений в 2017 году было совершено в Тагилстроевском районе — 2222. В Дзержинском районе зарегистрировано 1913 преступлений, в Ленинском — 1878. Снижение уровня преступности наблюдается по всем районам.

На территории ГГО и Нижнего Тагила за 12 месяцев было совершено 31 умышленное убийство (на 3,1% меньше), 19 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (минус 9,5%). На 13,3% снизилось количество разбойных нападений, на 25,1% — число преступлений, совершаемых подростками (173 при 231 зарегистрированном в 2016 году).

Почти в два раза уменьшилось количество изнасилований.

Почти тысяча выявленных в 2017 году полицейскими преступлений связана с незаконным оборотом наркотиков. Было изъято 11,8 кг наркотиков, обнаружено восемь наркопритонов, задержаны 46 «закладчиков».

«Задержаны лица, которые в составе организованной преступной группы (ОПГ) осуществляли сбыт наркотиков через интернет под псевдонимом Cash & Carry. Из незаконного оборота изъято 2,3 кг наркотических средств. Задержана группа, состоящая из граждан Украины и РФ, которые в составе ОПГ осуществляли сбыт наркотиков через интернет под псевдонимом The Lab. Из незаконного оборота изъято 1,8 кг наркотических средств», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Вдвое по сравнению с 2016 годом сократилось число выявленных правоохранительными органами преступлений экономической направленности — с 252 до 135. Из них было выявлено и поставлено на учёт 18 коррупционных преступлений, пять фактов легализации денежных средств, полученных незаконным образом, и 27 преступлений в сфере потребительского рынка.

Общая раскрываемость преступлений полицией на территории Горноуральского городского округа и Нижнего Тагила составила 63,5% (превышает среднеобластной показатель на 5,1%). «По горячим следам» раскрыто 2717 преступлений. В числе наиболее значимых раскрытых преступлений указаны убийство матери двоих детей Дарьи Зембицкой, инсценировка разбойного нападения с хищением более одного миллиона рублей, нападение на кассира ООО «Обеспечение-Урал» с причинением ему огнестрельного ранения.

Благодаря системе «Безопасный город» правоохранителям удалось установить в прошлом году личности 258 водителей, скрывшихся с места ДТП, а также 32 преступников, занимавшихся кражами чужого имущества, мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. На реконструированной набережной Нижнетагильского пруда дополнительно смонтированы 45 видеокамер.

Сегодня на территории города функционирует 34 участковых пункта полиции, необходимо ещё 19 помещений.