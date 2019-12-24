У задержанного генерала таможенной службы нашли 80 млн рублей и золотые слитки

У генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка, которого задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, при обыске нашли крупную сумму в валюте, золото и элитные часы, пишет РБК. Об обысках в ФТС стало известно 23 декабря.

Об итогах обысков на суде, где рассматривалось дело об избрании меры пресечения генералу, рассказал следователь: у Кизлыка обнаружили 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов (около 80 миллионов рублей), золотые слитки и часы люксовых брендов. Генерал не смог объяснить их происхождение.

По версии следствия, он способствовал освобождению контрабандистов от уголовной ответственности, в результате чего они смогли вернуть себе деньги, изъятые как контрабандные. Генерал не признал вину, показания на него дали сотрудники ФТС. Суд арестовал Кизлыка на два месяца.

Вместе с Кизлыком был задержан его заместитель Алексей Серебро. Также по делу проходят заместитель начальника таможни во Внуково Константин Мишин, замглавы таможни в Домодедово Юрий Черкашин и человек по фамилии Шурыгин.