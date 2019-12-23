СК начал массовые обыски в подразделениях таможенной службы

Следственный комитет России проводит обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». По какой статье возбуждено дело — не уточняется, РЕН ТВ утверждает, что речь идёт о крупных махинациях.

По данным телеканала, в рамках дела уже задержаны начальник Управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель, а также замначальники Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Собеседник «Интерфакса» добавил, что обыски проходят в структурах центрального аппарата ФТС и её региональных подразделениях. РЕН ТВ добавляет, что следственные действия ведутся по десяткам адресов, в том числе в домах и квартирах подозреваемых. В СКР пока никак не прокомментировали информацию об обысках.