СК задержал двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы

Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями начальнику управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро и просит суд заключить их под стражу, со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы пишет ТАСС.

«В Басманный районный суд Москвы поступили ходатайства органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля 2020 года в отношении Кизлыка А. П., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, а также в отношении Серебро А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», — сказали в суде.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России проводит обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела. По какой статье возбуждено дело — не уточнялось, РЕН ТВ сообщал, что речь идёт о крупных махинациях.