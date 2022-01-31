У Владислава Пинаева появились общественные советники 

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выбрал и назначил на должность общественных советников, которые будут помогать ему взаимодействовать с тагильчанами. Статус советника получили медиаменеджер Ирина Пудовина и Виктор Павлюк. Новая должность не носит заявительного характера, и всех кандидатов выбрал сам мэр. Советники смогут вносить свои предложения и участвовать в работе совещательных и координационных органов, в комиссиях и рабочих группах.

«Отработав более чем 40 лет на муниципальной службе, Виктор Павлюк вышел на пенсию и был назначен общественным советником главы по вопросам мобилизационной подготовки и специальной работы. Также недавно общественным советником главы города по вопросам взаимодействия со СМИ назначена Ирина Анатольевна Пудовкина, руководитель нескольких городских СМИ», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Подчиняться общественные советники будут непосредственно мэру. В их обязанности входит «добросовестная и на высоком профессиональном уровне осуществляемая деятельность по определённым главой города направлениям». Помогать администрации им предлагают на общественных началах и безвозмездной основе.

Отметим, в положении сказано, что общественным советником может стать только гражданин РФ, достигший 18 лет. Претендовать на должность могут высококвалифицированные специалисты в какой-либо сфере деятельности, которые должны иметь особые заслуги или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной или культурной деятельности.