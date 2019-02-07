У уральского биатлониста Антона Шипулина родилась дочка

Утром 7 февраля у олимпийского чемпиона Антона Шипулина родилась дочка, пишет E1.ru.

«В нашей семье появилась лапочка-дочка! Господи, благодарю. Это поистине чудо, волшебство, как хотите называйте! Спасибо моему мужу, нашим родителям и близким», — написала Луиза Шипулина в Instagram.

Она опубликовала фото бирочки с параметрами ребёнка: рост девочки 55 сантиметров, вес — 3634 грамма. Сам же Антон выложил фотографию с Луизой и дочкой.

«Сегодня в нашей семье ещё одно чудо! И зовут её Мира, 3634 г и 55 см. Это невероятное чувство — присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене Луизе за дочку и огромное спасибо за такую возможность клинике», — написал Антон.

Для семьи Шипулиных дочка стала вторым ребёнком: в декабре 2015 года у них родился сын. Антон Шипулин женился на Луизе 20 июня 2015 года.

Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в конце декабря 2018 года. Планируется, что теперь уже бывший спортсмен примет участие в довыборах в Госдуму. Губернатор Евгений Куйвашев такое решение поддержал.